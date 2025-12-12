Расширение культурного пространства Томской области обсудил Владимир Мазур на встрече с Министром культуры страны

"Провели в Москве рабочую встречу с министром культуры Ольгой Борисовной Любимовой. Обсудили реализацию у нас в области национального проекта «Семья», по которому ремонтируем областной театр драмы, дом культуры в Кедровом, детскую школу искусств в Зырянском, оснащаем современным оборудованием областной художественный музей, обустраиваем модельные библиотеки и другие учреждения культуры по всему региону", - сообщил в своем канале в MAX губернатор Томской области Владимир Мазур.

В ходе встречи были отмечены достижениях учреждений культуры региона.

Напомним, Томский академический симфонический оркестр стал победителем в номинации «Лучший популяризатор современной музыки» на Большой оркестровой премии «440 герц». Звание лауреата премии "Пушкинская карта. Премия" получил Томский областной краеведческий музей имени Михаила Шатилова, тем самым подтвердив эффективность выстроенной в учреждении работы с молодёжью. Дворец народного творчества «Авангард» стал лучшим в Сибирском федеральном округе в номинации «Сохранение и развитие жанров народного творчества». Томский театр драмы успешно провел гастрольные выступления на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы, труппа которого в годы Великой Отечественной войны работала в эвакуации в Томске.

Владимир Мазур также рассказал министру культуры о создании в регионе Сводного детско-молодёжного симфонического оркестра, в составе которого объединены учащиеся ДШИ № 3, студенты Музыкального колледжа имени Эдисона Денисова и молодые артисты Томского симфонического оркестра.

Отдельной темой обсуждения в ходе встречи стали проекты Сибирского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Сотрудники этого учреждения культуры реализовали серию креативных выставочных и просветительских проектов, таких как - «Родом из Сибири», «Соединенные Штаты Сибири», «Пространство независимых».

Еще одним ярким культурным проектом в 2025 году стала «Лаборатория молодого художника. История одного дома». В рамках лаборатории в течение трех недель художники из Сибирского федерального округа смогли ознакомиться и изучить в Томске объекты деревянного зодчества, а итогом стала выставка из 15 уникальных работ.

"Как отметила Ольга Борисовна, Томская область обладает богатым культурным наследием и творческими традициями. Важно сохранять эти ценности и создавать новые возможности для развития талантов и расширения культурного пространства региона. Поблагодарил министра за внимание к Томской области и нашей культурной жизни, за поддержку талантов, которую продолжим в новом году", - подчеркнул Владимир Мазур.