В Москве вновь отражают атаку беспилотников

Беспилотники вновь пытаются атаковать Москву. За сегодняшнее утро силами ПВО Минобороны уничтожены минимум восемь БПЛА, летевших на столицу. Об этом сообщи мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Временные ограничения введены в аэропортах "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", сообщила Росавиация. В "Шереметьево" введены временные ограничения только на выпуск воздушных судов. При этом аэропорт обеспечивает прилет самолетов.

В ночь на 11 декабря более 30 беспилотников были сбиты на подлете к Москве. Во всех четырех гражданских портах – Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском – были введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Всего в ночь с 10 на 11 декабря ограничения работы вводились для 12 аэропортов в западной части России, сообщили в Минтрансе РФ. Перевозчики отменили более 130 рейсов, задержали (более двух часов) на вылет и прилет 235 рейсов.