11 Декабря 2025
Общество В России Москва Московская область
Фото: Накануне.RU

11 декабря в России задержаны или отменены более 350 рейсов - Минтранс

В ночь с 10 на 11 декабря ограничения работы вводились для 12 аэропортов в западной части России, сообщили в Минтрансе РФ. Ведомство сегодня провело совещание по последствиям масштабных ограничений, которые вводятся из-за атак беспилотников.  

"По данным на 11:00 по мск, пассажиры получили от авиакомпаний 40,5 тыс. ваучеров на напитки и питание, 10,7 тыс. мест в гостиницах, 2,2 тыс. вынужденных возвратов билетов. На запасных аэродромах приземлились 54 самолета. Перевозчики отменили более 130 рейсов, задержали (более двух часов) на вылет и прилет 235 рейсов. Для перемещения между Санкт-Петербургом и Москвой пассажиры смогли воспользоваться железнодорожным транспортом (в Пулково реализовано около 3 тыс. билетов). Более 700 пассажиров отправлено в российскую столицу на автобусах из воздушной гавани Нижнего Новгорода", - сообщили в ведомстве.

По данным Минтранса, "аэропорты и авиакомпании работают без сбоев, скоплений пассажиров нет, усилены рабочие смены". "Пассажирам предоставляются матрасы, пуфики, мягкие кресла, доступны питьевые фонтанчики, кулеры и пурифайеры, дополнительно раздается бутилированная вода", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем зафиксированы случаи долгого нахождения пассажиров нескольких рейсов в самолетах, что неприемлемо – каждый такой случай будет разобран отдельно, заявил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин.

"Начинается праздничный период – в это время граждане традиционно рассчитывают на возможности авиатранспортного комплекса страны по их доставке к местам отдыха, на новогодние елки, к родным и близким. Все обязательства перед пассажирами необходимо выполнить", - напомнил чиновник.

Теги: минтранс, аэропорты, пассажиры


