Без света и тепла: 200 семей под Челябинском уже неделю живут с перебоями электричества

В Челябинске 200 семей живут с перебоями электричества. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным СУ СКР, жители деревни Ключи жалуются на регулярные отключения света, которые продолжаются с 8 декабря и затрагивают дома около 200 семей. В некоторых домах температура не поднимается выше +12 градусов, так как электричество обеспечивает отопление.

В компании "Россети Урал" подтвердили неоднократные отключения: трансформатор в деревне уходит в перегруз из-за повышенной нагрузки — жители включают обогреватели. Энергетики перераспределили нагрузку, однако перегруз повторялся, поэтому было принято решение установить более мощный трансформатор. Проводилась и работа с населением — людям объясняли необходимость снизить потребление электроэнергии.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Организована проверка по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ).