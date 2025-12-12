На Украине ввели "искупление" за дезертирство - отправку в штурмовые роты

Украинские военные получают предупреждения о том, что перевестись в другое подразделение после самовольного оставления части (СОЧ) практически невозможно, а генштаб ВСУ изменил правила и теперь вернуться из "самоволки" можно только в десантно-штурмовые войска или штурмовые полки. Об этом сообщает местное издание "Суспильне".

Новые условия предписывают не принимать во внимание рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять вернувшихся из "самоволки" сразу в штурмовые роты. В генштабе ВСУ эту информацию сначала опровергли, но фактически подтвердили, что после "самоволки" уже нельзя выбрать, куда вернуться, а их направляют куда надо, в том числе в штурмовые роты.

Накануне стало известно, что киевский режим перестал публиковать данные о дезертирстве и случаях самовольного оставления части. Проблема достигла таких масштабов, что о ней решили просто не говорить. Только за 10 месяцев 2025 года было открыто более 161 тыс. производств по случаям СОЧ, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Недавно член оборонного комитета Рады Руслан Горбенко заявил, что обсуждается арест счетов и имущества за "самоволку" и дезертирство. Но признал, что даже в Раде есть сторонники "партии СОЧ" и их примерно столько же, сколько сторонников "партии победы".