11 Декабря 2025
Киев засекретил данные о дезертирстве

Киевский режим перестал публиковать данные о дезертирстве и случаях самовольного оставления части (СОЧ). Это подтвердил офис украинского генпрокурора.
Там заявили, что военные уголовные правонарушения относятся к категории сведений с ограниченным доступом и были закрыты для "защиты нацбезопасности, недопущения использования таких данных против Украины, сохранения стабильности и доверия" к правящему режиму и его армии.

При этом до последнего времени эта статистика свободно публиковалась, а каждый раз после таких публикаций поднималась волна комментариев. Так, за 10 месяцев 2025 года было открыто более 161 тыс. производств по случаям СОЧ, что в четыре раза больше, чем годом ранее. А с 2022 года общее количество превышает 300 тыс. Дезертирство растет в ускоренном темпе, так что скоро количество дезертиров сравняется с количеством воюющих солдат, заявил недавно секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко. А режим ничего не делает, чтобы снова поймать их, сетует он.

Ранее экс-командир 155-й бригады ВСУ Дмитрий Рюмшин, который получил подозрение из-за массового дезертирства его подчиненных, заявил, что процессу способствуют несколько факторов: режим мобилизует всех подряд, люди не хотят воевать, огромные потери в результате безжалостного отношения к личному составу и др. К тому же все знают, что сроков службы нет, поэтому все воспринимают мобилизацию как билет в один конец.

Масштабы дезертирства таковы, что режим ищет пути решения. Но ничего, кроме ужесточения наказания, придумать не может. Член оборонного комитета Рады Руслан Горбенко заявил, что обсуждается арест счетов и имущества за "самоволку" и дезертирство. Но признал, что даже в Раде есть сторонники "партии СОЧ" и их примерно столько же, сколько сторонников "партии победы".

Реальное количество дезертиров на Украине еще больше, чем официально сообщается, уверены многие украинские депутаты и политологи.

Российской блогер Юрий Подоляка пишет, что "украинская армия разбегается со все более и более ускоряющейся скоростью".

"В реальности цифры за ноябрь по сравнению с октябрьскими должны быть просто катастрофическими с учетом ситуации на фронтах. Но сколько конкретно — думаю, мы уже узнаем только после разгрома ВСУ. И, надеюсь, им уже осталось недолго", — считает Подоляка.

