WP: Мирный план Трампа подразумевает принятие Украины в ЕС

Мирный план президента США Дональда Трампа включают принятие Украины в ЕС уже в 2027 году и создание демилитаризованной зоны по линии соприкосновения. Подробности плана стали известны The Washington Post.

План разбит на три блока вопросов: само мирное соглашение, гарантии безопасности и план восстановления Украины. Предлагается создание демилитаризованной зоны от Донбасса до Херсона. За этой демилитаризованной зоной будет еще одна, более глубокая, где будут запрещены тяжелые вооружения. ЗАЭС перейдет под управление США.

Гарантии безопасности Украина получит по аналогии со статьей НАТО о коллективной безопасности, но это не соответствует новой Стратегии нацбезопасности США, отмечает издание. Допускается принятие Украины в Евросоюз уже в 2027 году. США это может быть выгодно с целью явного ослабления ЕС. Хотя многие страны ЕС против.

Обсуждается ограничение численности украинской армии до 800 тыс. человек, но это огромное число, в пять раз превосходящее то, что было до 2022 года. Неясность также и по важному территориальному вопросу. Россия требует одно, США согласны на частичные уступки, пока не поздно, но Киев не хочет отдавать вообще ничего.

Накануне Financial Times написала, что Трамп дал Зеленскому "несколько дней" на ответ по мирному плану - до западного Рождества. Как считает автор The Washington Post, Трамп может совершить большую ошибку, требуя "сейчас или никогда". Нужно ориентироваться не результат, а не на сроки.



