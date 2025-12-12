ЦБ отозвал лицензию у "Индустриального сберегательного банка"

Центральный банк России отозвал лицензию у АО "Индустриальный сберегательный банк" ("ИС Банк"). По величине активов "ИС Банк" был на 225 месте в банковской системе РФ.

Регулятор обвинил "ИС Банк" в нарушении федеральных законов, в том числе в нарушении законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.

"Деятельность кредитной организации в значительной степени ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. Банк на системной основе недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости. Кроме того, банк проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот. Руководство и собственники кредитной организации не принимали действенных мер для снижения рисков", - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор направит информацию о подозрительных операциях в правоохранительные органы.

Сейчас в банке назначена временная администрация.