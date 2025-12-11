На Южном Урале школьники собирают "умные теплицы" и выводят цыплят с ИИ

Школьники Кизильского и Нагайбакского районов Челябинской области представили первые результаты работы агротехнологических классов – они вывели цыплят в мини-инкубаторе с элементами искусственного интеллекта и собрали собственную "умную теплицу" с автоматическим поливом и датчиками. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-центре минсельхоза Южного Урала.

По данным пресс-центра, "умную теплицу" собрали ученики школы №1 села Кизильское. В ней находятся датчики температуры, влажности и освещенности, применяется автоматический полив и удаленный мониторинг через мобильное приложение.

В Фершампенуазской школе семиклассники представили проекты в сфере птицеводства и показали первых цыплят, выведенных в мини-инкубаторе. Также старшеклассники прошли задания на симуляторах трактора и автомобиля.

Агротехнологические классы открываются в сельских школах Южного Урала в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Уже работают семь таких площадок, оборудованных совместно с Южно-Уральским аграрным университетом и индустриальными партнёрами, в том числе компанией "Ситно".

По словам замгубернатора — министра сельского хозяйства Алексея Кобылина, классы оснащены тренажёрами, лабораторным оборудованием и цифровыми инструментами, которые раньше в школах не использовались.

В минсельхозе региона готовят программу открытия агротехнологических классов до 2030 года — такие классы должны появиться в каждом сельском округе. Уже в 2026 году планируется запуск более 20 новых площадок. В этом году проект получил 6 млн рублей федеральной и региональной поддержки.

Параллельно ЮУрГАУ повышает квалификацию учителей, расширяет целевой набор и организует практику на предприятиях. В 2024 году её прошли 113 студентов.