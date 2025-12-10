На Южном Урале открылся первый в регионе агротехнический класс

В Нагайбакском районе Челябинской области на базе школы в Фершампенуазе открылся первый в регионе современный агротехнический класс. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Южного Урала Алексей Текслер.

По словам губернатора, помещение оснащено высокотехнологичным оборудованием для обучения по направлениям "Птицеводство будущего" и "Агроинженерия". Ученики получат доступ к инкубаторам с искусственным интеллектом, лабораториям экологического мониторинга, 3D-оборудованию и профессиональным тренажерам-симуляторам.

Такие агроклассы нужны, чтобы дать школьникам из небольших поселков возможность изучать современные технологии, получать профессию прямо в школе и затем замотивировать молодежь работать в родном регионе.

В этом году в регионе уже открыто семь таких классов, а в следующем планируется создать еще 23 – на базе шести школ в разных муниципалитетах. К 2030 году в области должно работать не менее 100 агротехнических классов.

Параллельно Южно-уральский аграрный университет готовит преподавателей для агроклассов, увеличивает набор целевиков и помогает школьникам выстраивать индивидуальные образовательные маршруты. Производственная практика у студентов частично оплачивается государством.