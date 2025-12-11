Главный принцип формирования бюджета Кубани на 2026 год – социальная направленность

Депутаты ЗакСобрания Краснодарского края приняли закон о бюджете региона на 2026 год и на период 2027-2028гг.

Совместная работа депутатов парламента края, органов исполнительной власти, общественности над этим базовым для социально-экономического развития Кубани документом была проделана тщательная и комплексная.

Как отмечал спикер парламента Кубани Юрий Бурлачко в ходе парламентских слушаний, прошедших в конце ноября, накануне рассмотрения законопроекта о бюджете в первом чтении - в основу формирования бюджетных параметров положен «базовый» вариант прогноза социально-экономического развития Краснодарского края, в котором учтены ожидаемые внешние условия и принимаемые меры стабилизационной политики.

«Взвешенный подход к составлению краевого бюджета позволил сохранить его социальную направленность, предусмотреть в очередном трехлетнем периоде все социальные льготы и гарантии жителям края, запланировать в полном объеме средства на индексацию социальных выплат, пособий и ряд других мероприятий. Всего на социально-культурную сферу предусматривается более 67% от общего объема расходов», - сказал Юрий Бурлачко.

Напомним, участие в парламентских слушаниях по проекту бюджета приняли председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Сергей Усенко, аудиторы, депутаты ЗСК, руководители органов исполнительной власти, федеральных служб, органов местного самоуправления, члены экспертно-консультативного совета, Совета молодых депутатов.

Об основных параметрах законопроекта доклад представил и.о. министра финансов Александр Кнышов.

Он уточнил, что подготовленный к первому чтению документ предусматривает объем доходов на уровне 544,5 млрд рублей, расходов – 547 млрд рублей.

Приоритетом расходов бюджета остается социальная сфера – на 2026 год предусмотрено 369 млрд рублей, или более 67 % от общего объема расходов.

В бюджете края заложено повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента на 10,1 %. А также индексация на 4% оплаты труда остальным работникам бюджетной сферы, социальных выплат и стипендий, расходов на обеспечение питанием и медикаментами и на оплату коммунальных услуг.

При этом не только сохранены, но и расширены меры социальной поддержки граждан. Увеличена с 1 января 2026 г. еще на 5 тыс. рублей ежемесячная доплата учителям школ и педагогическим работникам детских садов.

На реализацию 28 государственных программ в 2026 году направляется 507,6 млрд рублей, или 92,8% всех расходов.

И.о. министра экономики края Алексей Юртаев подчеркнул, что на Кубани решается задача, поставленная главой региона Вениамином Кондратьевым, по сохранению объема экономики региона.

Председатель профильного комитета ЗСК Иван Артеменко в ходе обсуждения заострил внимание на имеющихся резервах увеличения доходной части бюджета.

Положительные заключения и рекомендации озвучили председатель КСП Сергей Усенко и член экспертно-консультативного совета при профильном комитете ЗСК Сергей Берлин.

С учетом результатов состоявшихся парламентских слушаний в рамках прошедшей 20 ноября сессии парламент Кубани принял законопроект о бюджете в первом чтении.

В ходе обсуждения свое мнение выразили руководители парламентских фракций.

Лидер коммунистов в ЗСК Павел Соколенко отметил, что бюджет достаточно напряженный и заметил, что в представленном к первому чтению документе были оптимизированы некоторые расходные статьи. В целом фракция обозначила ряд предложений и воздержалась при голосовании.

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Денис Хмелевской выразил поддержку представленному законопроекту. При этом от фракции также были выдвинуты предложения, большая часть которых была учтена.

Глава фракции ЛДПР Иван Тутушкин поддержал предложенный законопроект, также обозначив пакет предложений.

От фракции «Единой России» депутат Иван Артеменко высказал поддержку документу. Он отметил, что параметры краевого бюджета на предстоящий бюджетный цикл в целом оцениваются как реалистичные и обоснованные. Иван Артеменко заявил, что фракция поддерживает документ, но отмечает и наличие резервов поступлений по отдельным доходным источникам, речь о которых, в частности, проходила во время парламентских слушаний.

Первое чтение законопроекта о бюджете прошло в рамках сессии ЗСК 20 ноября.

А на состоявшемся 4 декабря очередном пленарном заседания ЗСК под председательством Юрия Бурлачко, в котором участвовали Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, прокурор региона Сергей Табельский, сенатор РФ Александр Трембицкий, руководитель управления Минюста РФ по краю Игорь Бабаев, председатель Контрольно-счетной палаты Сергей Усенко, депутаты рассмотрели и одобрили законопроект о бюджете края.

Таблицу поправок к документу коллегам представил председатель профильного комитета Иван Артеменко.

Поправками предусматривается увеличение доходов и расходов краевого бюджета в связи с изменением объема федеральных безвозмездных поступлений, утвержденных Краснодарскому краю. С их учетом доходная часть бюджета на очередной финансовый год составит 547,9 млрд рублей, с ростом к первому чтению на 3,4 млрд рублей. Общий объем расходов на очередной год увеличится относительно утвержденного в первом чтении на 5,1 млрд и составит 552,1 млрд рублей.

При этом, расходы на социально-культурную сферу в 2026 году с учетом дополнительных и перераспределенных средств вырастут на 13,5 млрд рублей и составят 382,6 млрд рублей.

На реализацию 28 государственных программ края в 2026 году будет направлено 522,6 млрд рублей. Относительно первого чтения программные расходы поправками увеличены на 15 млрд рублей.

В процессе обсуждения лидер коммунистов в ЗСК Павел Соколенко, в частности, обратил внимание на наличие резервов краевой экономики.

Глава фракции партии «Справедливая России» Денис Хмелевской, поддержал представленный ко второму чтению законопроект.

Глава кубанского парламента, руководитель фракции «Единой России» в ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что параметры бюджета оптимальны в актуальных условиях.

Губернатор Вениамин Кондратьев сказал, что в условиях новых вызовов бюджет региона должен быть «сбалансированным и честным».

После обсуждения парламентарии одобрили законопроект о бюджете Краснодарского края на 2026 год и период 2027-28 годов.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, подводя итог, отметил, что при формировании главного финансового документа Кубани использовался сбалансированный подход к распределению бюджетных ассигнований.

Спикер также подчеркнул, что с учетом внесенных изменений бюджет региона по-прежнему останется социально-ориентированным.

Так, на социально-культурную сферу планируется направить порядка 70% средств. На реализацию 28 региональных госпрограмм будет направлено 95% всех расходов.