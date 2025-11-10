В МИД РФ заявили о 3,5 тыс. еженедельных ударов ВСУ по объектам

Посол по особым поручениям Министерство иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины еженедельно наносят около 3,5 тыс. ударов по гражданским объектам на территории РФ.

По его словам, с июля текущего года фиксируется активизация таких обстрелов. Дипломат также подчеркнул, что удары ВСУ по плотине Белгородского водохранилища являются прямым нарушением международной конвенции, запрещающей использование опасных техногенных объектов для нанесения ущерба гражданскому населению.

Дипломат обвинил украинскую армию в пренебрежении к будущему мирных жителей, сообщают "Известия".

Напомним, повреждения плотины Белгородского водохранилища после ударов ВСУ привели к снижению уровня воды на 1 метр. По данным ведомства, поврежден донный водовыпуск, обеспечивающий санитарные попуски воды ниже водохранилища, и нарушена герметичность обоих сегментных затворов.