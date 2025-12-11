В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования девочки о ростовую куклу

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как девочка получила травму из-за ростовой куклы на детском празднике. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел 30 ноября текущего года в студии, оказывающей услуги по организации и проведению детских праздников. Детали не раскрываются, известно только, что травмирование произошло "в результате контакта с движущимся механизмом у одной из ростовых кукол". Девочка получила телесные повреждения, в связи с чем ей потребовалась медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают и закрепляют доказательственную базу. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

По данным Ural Mash инцидент произошел в студии "Детки Непоседки". Родители девочки рассказали, что их дочь дотронулась до открытого вентилятора, который был прикреплен к костюму аниматора. Ребенку наложили несколько швов, после чего отправили на больничный. Они также отметили, что когда у дочери хлынула кровь, все кроме самих сотрудников студии бросились ей помогать, а руководитель и вовсе связался с ними только после получения досудебного соглашения о компенсации.

Журналистам руководитель студии заявил, что отец девочки просит неоправданно большую сумму и теперь уже он собирается подавать иск, ведь именно родители должны следить за своим ребенком.