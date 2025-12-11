Челябинские продукты вошли в топ-100 лучших в России

В Челябинске наградили лучших производителей региональной продукции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного минсельхоза.

По данным пресс-службы, в 2025 году в федеральном этапе Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" участвовали 11 агропредприятий региона. Они представили 29 видов продукции и получили высокие оценки экспертов. В итоге 10 товаров стали "Лауреатами", 19 –"Дипломантами". Две компании удостоены высших наград – "Золотая сотня России" и "Вкус качества".

Заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова отметила, что успехи предприятий — результат модернизации отрасли, внедрения новых технологий и расширения ассортимента. Южноуральская продукция поставляется в 30 стран мира.