Инфляция в Челябинской области: подорожали продукты и бензин

В Челябинской области в 2025 году продукты подорожали на 3,57%, а бензин – до 13% за год, сообщает Челябинсктат.

По данным статистики, в октябре 2025 года цены на потребительские товары и услуги в регионе выросли на 0,68%. Наибольший рост за месяц зафиксирован на продовольственные товары (1,45%) и бензин.

С начала же года продовольствие подорожало на 3,57%, непродовольственные товары – на 2,18%, услуги – на 7, 95%.

Стоимость бензина АИ-92 выросла за год на 13,06%: АИ-95 – на 11,58%, АИ-98 – на 6,2%. Только за октябрь бензин подорожал на 3,39-2,28% в зависимости от марки.

Услуги в октябре временно подешевели на 0,75%, но в годовом выражении остаются выше почти на 8%.

В целом с начала года инфляция в регионе составила 4,27%.