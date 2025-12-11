Верховная Рада готова принять законы для проведения выборов президента в военное время - депутат

Верховная Рада Украины готова создать законодательную базу для проведения президентских выборов в военное время, но с оговорками, заявил первый вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко ("Слуга народа").

По его словам, на Украине в настоящее время нет ни одной законодательной инициативы или даже набросков, которые бы регулировали проведение выборов в военное время. По словам Корниенко, Рада готова подготовить все необходимые законы и проекты, чтобы обеспечить правовую основу, передает РБК-Украина.

При этом Корниенко назвал "ключевым условием" для проведения выборов "безопасную среду". По его мнению, без гарантий безопасности со стороны США и ЕС организация голосования для военных и гражданских в прифронтовых районах будет невозможной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности организовать выборы главы государства в срок 60-90 дней.