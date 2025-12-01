Зеленский заявил о готовности изменить закон ради проведения выборов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности изменения избирательного законодательства для организации выборов в стране, сообщает РИА Новости.

Глава государства связал такую возможность с получением помощи в обеспечении безопасности от США и европейских партнеров. При выполнении этого условия, по словам Зеленского, Украина сможет подготовиться к выборам за 60-90 дней.

До этого президент объяснял невозможность голосования военным положением и рисками для безопасности, а также проблемой обеспечения избирательных прав для военнослужащих.

Ранее он заявил, что всегда готов к проведению на Украине выборов. Так он ответил на высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Киев использует военные действия как предлог, чтобы их не проводить.