Самолет премьер-министра Армении не смог приземлиться в Москве

Из-за атаки беспилотников к утру 11 декабря в трех московских аэропортах было задержано почти 240 рейсов. Десятки самолетов ушли на запасные аэродромы. В числе тех, кто не смог сесть в Москве, оказался премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Сообщается, что борт Пашиняна почти час ожидал разрешения на посадку в зоне ожидания, но в итоге был направлен в Санкт-Петербург. Пашинян собирался в российскую столицу на заседание Межправительственного совета ЕАЭС, передает ТАСС.