ТМК внедрены новые технологии дополнительного контроля качества на Северском трубном заводе

Два современных участка неразрушающего контроля введены в эксплуатацию Трубной металлургической компанией (ТМК) на Северском трубном заводе (СТЗ).

Как сообщает пресс-служба ТМК, участки оборудованы современными установками отечественного производства, позволяющими эффективно выявлять дефекты различных типов на трубах и муфтах. В частности, речь идёт о трубопрокатном цехе №1 и цехе по производству муфт и оправок. Обновлённое оборудование отличается высокой точностью и надёжностью контроля.

По словам заместителя генерального директора ТМК по качеству Вячеслава Гагаринова, оборудование также создаст более безопасные и комфортные условия для сотрудников благодаря большой степени автоматизации.