СВО, экология и похищение ребенка. Депутат Алексей Вихарев провел очередной прием граждан

11 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

СВО, экология и похищение ребенка. Депутат Алексей Вихарев провел очередной прием граждан

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев провел очередной прием граждан, где свердловчане могут рассказать о своей истории и обратиться за помощью. В этот раз ситуации действительно оказались самыми разнообразными - от выплат СВО до похищения ребенка.

Как рассказал депутат в своих соцсетях, к нему пришла Анастасия, вышедшая замуж за мужчину с ребенком от первого брака. По ее словам, она несколько лет воспитывала ребенка как родного, лечила его проблемы с речью. Родная мать мальчика добровольно оставила сына с отцом и уехала из Екатеринбурга в Богданович, где создала собственную семью и родила ребенка. Однако, в какой-то момент бабушка и прабабушка мальчика со стороны матери настояли на том, чтобы женщина отсудила ребенка обратно. Когда же не вышло, дошло до похищения.

"Проиграла и даже вместе с сожителем попыталась похитить малыша из квартиры отца. Мужчина несколько раз уведомлял об этом органы опеки, просил запрета на общение. Мирным путем договориться не получается. Пойдем в компетентные органы. Областную КДН, к уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области, в ГУ МВД России и прокуратуру области", - написал Алексей Вихарев.

Прием граждан у депутата Алексея Вихарева(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Вторым посетителем оказалась Елена, чей муж погиб на СВО. Страховые и федеральные выплаты за гибель супруга вдова уже получила, однако до сих пор остались не выданы "боевые деньги", заработанные еще при жизни, расходы за погребение и губернаторская выплата. Более того, екатеринбурженка все еще не может получить удостоверение члена семьи ветерана боевых действий - каждое из ведомств скидывает с себя обязательства по этому вопросу.

Депутат заявил, что поможет добиться справедливости и отправит обращение в Минобороны, военную прокуратуру и управление соцполитики.

Еще одна история затронула тему экологии и лишения граждан зеленой зоны. Татьяна рассказала Алексею Вихареву, что в какой-то момент между деревней Старые Решеты и соседней - Северской стали вырубать деревья. На возмущение местных жителей, которые использовали лес для прогулок, сбора ягод и грибов, был получен неожиданный ответ - на месте собираются возводить дома под переселение из ветхих. Однако никаких общественных обсуждений и голосований не проводилось, работы выполняются "абы как", а на месте их проведения даже нет информационных табличек.

Более того, участок проходит через водоохранную зону, где находится родник с чистой водой. Депутат взял вопрос на контроль и собирается совместно со Свердловским отделением Российского экологического общества отправить запросы в областное минприроды, чтобы проверить законность строительства.

Обратились к депутату и с весьма спорным вопросом. Инициативная группа жителей многоэтажки из ЖД района рассказала, что недавно установила вокруг своего дома забор, однако после этого активисты стали получать жалобы со стороны соседей: мешает проходу, проезду, просто не нравится вид.

"Палка о двух концах. И первых понимаю: забор = безопасность, и вторых - сам переодически возмущаюсь, когда не могу пройти куда-то: "понаставили заборов". Взял вопрос в работу, написал в управляющую компанию. Для начала выясню, все ли было сделано по правилам. Съездим, посмотрим все", - отметил депутат.

Теги: Вихарев, депутат, прием граждан


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети