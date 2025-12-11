СВО, экология и похищение ребенка. Депутат Алексей Вихарев провел очередной прием граждан

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев провел очередной прием граждан, где свердловчане могут рассказать о своей истории и обратиться за помощью. В этот раз ситуации действительно оказались самыми разнообразными - от выплат СВО до похищения ребенка.

Как рассказал депутат в своих соцсетях, к нему пришла Анастасия, вышедшая замуж за мужчину с ребенком от первого брака. По ее словам, она несколько лет воспитывала ребенка как родного, лечила его проблемы с речью. Родная мать мальчика добровольно оставила сына с отцом и уехала из Екатеринбурга в Богданович, где создала собственную семью и родила ребенка. Однако, в какой-то момент бабушка и прабабушка мальчика со стороны матери настояли на том, чтобы женщина отсудила ребенка обратно. Когда же не вышло, дошло до похищения.

"Проиграла и даже вместе с сожителем попыталась похитить малыша из квартиры отца. Мужчина несколько раз уведомлял об этом органы опеки, просил запрета на общение. Мирным путем договориться не получается. Пойдем в компетентные органы. Областную КДН, к уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области, в ГУ МВД России и прокуратуру области", - написал Алексей Вихарев.

Вторым посетителем оказалась Елена, чей муж погиб на СВО. Страховые и федеральные выплаты за гибель супруга вдова уже получила, однако до сих пор остались не выданы "боевые деньги", заработанные еще при жизни, расходы за погребение и губернаторская выплата. Более того, екатеринбурженка все еще не может получить удостоверение члена семьи ветерана боевых действий - каждое из ведомств скидывает с себя обязательства по этому вопросу.

Депутат заявил, что поможет добиться справедливости и отправит обращение в Минобороны, военную прокуратуру и управление соцполитики.

Еще одна история затронула тему экологии и лишения граждан зеленой зоны. Татьяна рассказала Алексею Вихареву, что в какой-то момент между деревней Старые Решеты и соседней - Северской стали вырубать деревья. На возмущение местных жителей, которые использовали лес для прогулок, сбора ягод и грибов, был получен неожиданный ответ - на месте собираются возводить дома под переселение из ветхих. Однако никаких общественных обсуждений и голосований не проводилось, работы выполняются "абы как", а на месте их проведения даже нет информационных табличек.

Более того, участок проходит через водоохранную зону, где находится родник с чистой водой. Депутат взял вопрос на контроль и собирается совместно со Свердловским отделением Российского экологического общества отправить запросы в областное минприроды, чтобы проверить законность строительства.

Обратились к депутату и с весьма спорным вопросом. Инициативная группа жителей многоэтажки из ЖД района рассказала, что недавно установила вокруг своего дома забор, однако после этого активисты стали получать жалобы со стороны соседей: мешает проходу, проезду, просто не нравится вид.

"Палка о двух концах. И первых понимаю: забор = безопасность, и вторых - сам переодически возмущаюсь, когда не могу пройти куда-то: "понаставили заборов". Взял вопрос в работу, написал в управляющую компанию. Для начала выясню, все ли было сделано по правилам. Съездим, посмотрим все", - отметил депутат.