В Якутске утвердили "Кодекс жителя" – "свод моральных правил горожанина"

"Кодекс жителя Якутска" утвердили на стратегической сессии фестиваля "Наш Якутск" общественные организации столицы республики. Мэру и жителям "свод моральных правил горожанина" представят 12 декабря. Telegram-канал "Эхо столицы" сообщает, что городские активисты продолжительное время прорабатывали документ.

В кодексе, который уже опубликован, пять основных разделов: "Наследие и память", "Единство и уважение", "Воспитание и семья", "Взаимопомощь и социальная ответственность", "Благоустройство и личная ответственность".

Жителям Якутска предлагается быть патриотами, ответственными гражданами, соблюдать экологические принципы, быть проактивными участниками городского благоустройства и т.д.

Среди общегражданских норм: семейные ценности, помощь старшим поколениям в освоении гаджетов, отдельный пункт призывает к трезвости: "Соблюдай культуру поведения в общественных местах. Помни, культура трезвости — залог безопасности и здоровья нации. В условиях экстремальных температур состояние опьянения — прямая угроза жизни". В кодексе несколько пунктов, указывающих на постоянный холод, в условиях которого живут горожане. "Жить в самом холодном городе – значит быть сильным духом", - говорится в резюмирующей части кодекса.