На Урале директора Сысертского лесничества обвинили в получении взятки

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело в отношении директора Сысертского лесничества.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина 1963 года рождения обвиняется в получении взятки. По версии следствия, в августе 2024 года директор лесничества получил денежное вознаграждение и другие подарки от руководителя коммерческой организации. За это он обеспечил покровительство по службе и попустительство при лесной охране арендуемых организацией участков.

Как показало расследование, также деньги были переданы директору за невыявление и непресечение нарушений лесного законодательства на данных участках, и ненаправление в соответствующие органы материалов о нарушениях. Сейчас уголовное дело передано на рассмотрение в Сысертский районный суд.

Как уточнили в прокуратуре, в отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело.