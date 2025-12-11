11 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Надежный железобетонный мост вместо деревянного возвели в Свердловской области в рамках нацпроекта

В этом году в Свердловской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" реконструируют пять мостов и путепроводов. Одним из введенных в эксплуатацию объектов стал железобетонный мост в Слободо-Туринском районе, который заменит ветхую деревянную конструкцию. С вводом нового современного объекта решен вопрос транспортной доступности для жителей нескольких деревень, само сооружение выглядит эстетично, а территория вокруг него рекультивирована.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер, подписано разрешение на ввод в эксплуатацию мостового перехода через реку Тегень на 37-м километре автодороги село Туринская Слобода — деревня Решетникова — деревня Сагай.

"В этом году дорожники реконструируют 5 мостов и путепроводов в Свердловской области в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. На сегодня завершены работы на третьем сооружении. Открыто движение по мосту через реку Тегень в Слободо-Туринском районе. Дорожники провели масштабную работу, построив вместо старого деревянного сооружения надежный железобетонный мост. За два года реконструировали 526 метров, из них 60 метров — непосредственно мост", — написал Денис Паслер.

Денис Паслер на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме(2025)|Фото: Накануне.RU

Мост через реку Тегень(2025)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Мост выдерживает нагрузку до 14 тонн на ось. Здесь установлены необходимые элементы для безопасного дорожного движения: барьерные ограждения, дорожные знаки, оборудованы подходы к мосту. Губернатор подчеркнул, что для жителей нескольких деревень Слободо-Туринского района решен вопрос транспортной доступности. Кроме того, по дороге Туринская Слобода — Решетникова — Сагай теперь обеспечено безопасное движение школьных автобусов и транспорта экстренных служб.

Мост до:

Старый мост через реку Тегень(2025)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Мост после:

Мост через реку Тегень(2025)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Как рассказали дорожники, одним из главных этапов реконструкции стало устройство промежуточных и крайних опор моста с бурением скважин и погружением в грунт железобетонных свай. Затем мостовики установили балки пролетного строения. Наряду с монтажом несущих конструкций объекта здесь выполнено сопряжение с насыпью, лестничный сход, водоотвод.

Сегодня старый деревянный мост демонтирован, а территория вокруг него рекультивирована. Для устройства насыпи понадобилось 16,2 тысячи кубометров грунта со щебеночно-песчаной смесью. Откосы укреплены георешеткой, геотекстилем и засеяны травой. Расчищенное и расширенное русло реки, новые подходы к мосту и укрепленные конусы сделали мост современным, эстетичным и комфортным.

Теги: Денис Паслер, нацпроект Инфраструктура для жизни


