Депутаты предложили ряд инициатив для поддержки "вовлеченного отцовства"

После заявления президента Владимира Путина о "вовлеченном отцовстве" думские партии представили целый набор идей, как мотивировать мужчин активнее участвовать в заботе о семье и детях.

"Единая Россия" делает ставку на финансовую и образовательную поддержку: материнский капитал для отцов, их переобучение в декрете и оплачиваемый отпуск после рождения ребенка.

ЛДПР предлагает максимальный набор льгот: от отдельного "отцовского капитала" и льгот для одиноких пап до досрочной пенсии для многодетных и создания центров мужского здоровья.

"Справедливая Россия" считает ключевыми вопросы пенсий и доходов родителей, предлагая многодетным отцам досрочно выходить на пенсию, а неработающим — получать "родительскую зарплату", сообщает "Коммерсант".

Ранее депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому оОтцам новорожденных предложено предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск до пяти календарных дней. в Госдуму