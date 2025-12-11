Стало известно о недостатках механизма распределения дотаций регионам

Российская система финансовой поддержки регионов, призванная сглаживать неравенство, сама стала источником дисбалансов и искаженных стимулов.

К такому выводу приходит автор исследования из РАНХиГС Евгений Тимушев. По его словам, на практике нарушаются все четыре принципа эффективного распределения средств. Вместо стабильных правил игры методика постоянно меняется. Вместо сохранения рыночных стимулов (когда регион, собирающий больше налогов, сохраняет свой статус и после дотаций) ранги "богатых" и "бедных" территорий могут меняться местами после перераспределения.

Вместо учета объективных факторов (которые власти региона не могут изменить) в расчетах учитываются и результаты их управленческих решений, в том числе неэффективных, что фактически их поощряет. Главный тренд последних лет — подмена выравнивания принудительным стимулированием. С 2024 года для получения нецелевой дотации регион должен заключить с Минфином соглашение о росте доходов.

Как заявила эксперт Венера Шайдуллина, это меняет саму природу трансферта: он перестает быть компенсацией за структурные ограничения и превращается в "условную награду". Стирается грань между разными бюджетными инструментами, что снижает эффективность всей системы поддержки регионов, сообщает Forbes.