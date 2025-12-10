Глава Минюста Чуйченко раскритиковал советскую власть за героизацию декабристов

Министр юстиции России Константин Чуйченко раскритиковал советскую власть за мифологизацию и героизацию декабристов и их восстания на Сенатской площади 1825 года. По мнению министра, это было сделано в угоду партийным решениям.

"Ровно 100 лет назад советская власть превратила историю декабристов в пропагандистский миф, но ничего хорошего из этого не вышло. В советское время образ декабристов был героизирован, что, конечно же, повлекло за собой формирование пристрастного отношения к участникам восстания. Именно поэтому так важно разделять реальные исторические факты и их последующие интерпретации", - заявил министр в ходе научно-практической конференции "200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего".

По мнению Чуйченко, советская историческая наука "смотрела на все сквозь призму решений партийных съездов". "Соответственно, познание шло от уже сформулированных выводов к подкрепляющим эти выводы аргументам. Таким образом, восстание декабристов требует дополнительного осмысления и дальнейшего изучения на основе объективности и непредвзятости", - считает министр.

Чуйченко процитировал автора хрестоматии "Декабристы" Константина Дубровского: "Это были в большинстве те русские офицеры, которым после 1812 года пришлось побывать в Европе и подышать ее революционным воздухом и которым позднее пришлось сравнить с нею убогую русскую действительность, полную нищеты, произвола и бесправия".

"И здесь важно подчеркнуть: эти русские офицеры только назывались русскими - у них зачастую было западное образование, часто это католики или лютеране, они плохо говорили по-русски, совершенно не знали свой народ. Веяния с запада, мода на тайные общества, которые в России скорее были клубами по интересам, тренд на революционные настроения - все это причины, которые движение общественно-политической жизни превратили в движение по организации вполне конкретного бунта", - отметил Чуйченко.