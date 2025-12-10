В парламенте Британии призвали к референдуму по вопросу сохранения монархии

Лидер британской политической партии "Твоя партия" и член британского парламента Зара Султана призвала провести референдум по вопросу сохранения монархии в стране. Перед этим состоялся партийный съезд, на котором было выдвинуто требование демократизации страны.

Султана считает, что Британии нужна новая социально-экономическая модель, а не монархия. И нужно начать публичную дискуссию о будущем монархии и путях демократизации.

Как сообщает GB News, по опросам, около 62% британских граждан поддерживают сохранение монархии. Большинство, но уже не подавляющее.

Парламентская монархия в Британии появилась в 1216 году, когда король Иоанн Безземельный подписал Великую хартию вольностей. Важным фактом является то, что британская монархия не является конституционной, так как в стране вообще нет конституции.

Также интересно, что доля монархий самая большая в "демократической Европе", где их 12: Дания, Норвегия, Швеция, Британия, Испания, Нидерланды, Бельгия, Андорра, Лихтенштейн, Монако, Люксембург и Ватикан.