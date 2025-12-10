В Челябинске выставили на продажу дилерский центр Mercedes

В Челябинской области выставлен на продажу автомобильный салон "Омега-Авто", являющийся официальным дилером "Mercedes-Benz" и "Seres" в Челябинске. Цена впечатляет — 600 млн рублей. Данная информация размещена в объявлении на торговой площадке.

Сам автосалон находится в Советском районе, на улице Игуменка. Площадь здания составляет 3,5 тыс. кв. м, торговый зал — 1 тыс. кв. м и рассчитан на размещение 11 автомобилей. Земельный участок площадью 1,1 га находится в собственности. На территории предусмотрены: парковка на 50 машин, ограждение и охрана.

В дилерском центре размещены торговый зал, кабинеты, сервисные зоны для технического обслуживания и кузовных работ, включая подъемники и покрасочную камеру. Также в здании оборудованы: двухэтажный склад, автомойка, химчистка, кафе, столовая, раздевалки и душевые для сотрудников.

Компания "Омега-Авто" осуществляет продажу новых и подержанных автомобилей, сервисное обслуживание, предоставляет услуги трейд-ина, оценки, кредитования, лизинга и страхования. В штате салона работают 60 сотрудников.

В объявлении о продаже салона продавец отмечает, что новый собственник может продолжить работу в формате официального дилерского центра или использовать объект для любых других видов деятельности.