В Челябинске выставили на продажу производственный комплекс

В Металлургическом районе Челябинска выставили на продажу готовый арендный бизнес — производственный комплекс на территории предприятия "Кемма" на улице Мраморной, 26. Информация об этом размещена на популярном сайте бесплатных объявлений.

По информации с сайта, площадь главного корпуса составляет 5470 квадратных метров, 478 квадратных метров из них занимают офисные помещения, остальное является производственной частью. Здесь установлены три трехтонных крана-балки и один пятитонный.

Площадь участка с пятитонным козловым краном — 10 152 "квадратов".

Комплекс продают целиком. У помещений уже есть арендаторы.