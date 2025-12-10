Москалькова: Более 20 семей воссоединятся в России и на Украине в ближайшее время

Завершена подготовка к воссоединению более 20 семей в России и на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен отметила, что к процедуре все готово. При этом она не стала называть дату из соображений безопасности и по договоренности с украинской стороной, "и просто чтобы не сглазить", передает ТАСС.

Ранее Москалькова заявила, что на Украине удерживается большое количество граждан России. По ее словам, они поплатились за пророссийскую позицию. В их отношении начинают уголовные преследования.