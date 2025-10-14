Москалькова сообщила о большом количестве удерживаемых Украиной россиян

На Украине удерживается большое количество граждан России.

Об этом сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, они поплатились за пророссийскую позицию. В их отношении начинают уголовные преследования. "К сожалению, сегодня удерживается еще достаточно большое количество наших российских граждан, которые абсолютно по надуманным причинам, фактически за пророссийскую позицию, за то, что они русские, подвергаются уголовному преследованию", – указала омбудсмен, сообщает ТАСС.

