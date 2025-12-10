Госдума снизила возраст присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о снижении возраста присяги гражданина России с 18 до 14 лет.

Также документ закрепляет положение, согласно которому в случае отказа от принесения присяги решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным. Недействительным будет гражданство также в случае, если человек не принес ее в связи со смертью.

"Кто хочет состояться как гражданин, должен чтить наши законы и делать все для того, чтобы не дискредитировать высокое звание гражданина Российской Федерации. 14 лет — это уже тот возраст, когда можно понимать это", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия").