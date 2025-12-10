В Челябинской области открыли бюст Героя России Андрея Мосина

В Челябинской области установлен бюст Героя России Андрея Мосина. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве региона.

По данным правительства, памятник размещен на территории средней школы им. Андрея Мосина в поселке Долгодеревенский Сосновского района. На церемонии открытия присутствовала мать погибшего участника специальной военной операции.

Андрей Мосин, с позывным "Вождь", родился в Челябинской области. Он участвовал в событиях Крымской весны, воевал в Сирии, а с февраля 2022 года защищал интересы страны в Донбассе. Мужчина погиб в 2023 году, спасая напарника от минометного обстрела.

Бюст служит напоминанием о подвиге героя и увековечивает его память для будущих поколений.