В Академическом районе Екатеринбурга появится выезд на ЕКАД: проект развязки прошел главгосэкспертизу

В Академическом районе Екатеринбурга скоро появится выезд на ЕКАД — проект транспортной развязки "Амундсена — ЕКАД" успешно прошёл Главгосэкспертизу России. Это долгожданная новость для жителей района: новая развязка не только снизит транспортную нагрузку на дороги района, но и существенно улучшит его связность с остальными частями города, а также обеспечит удобный доступ к междугородним маршрутам.

Как пояснил генеральный директор АО СЗ "РСГ‑Академическое" Сергей Ланцов, стандартная госэкспертиза применяется к большинству проектов, однако в особых случаях требуется более строгий контроль. В данном случае необходимость прохождения главгосэкспертизы обусловлена тем, что работы затрагивают объекты электросетевого хозяйства напряжением более 330 киловольт.

Строительство улицы Амундсена до ЕКАД разбито на шесть этапов, и полученное заключение касается шестого, завершающего — непосредственно возведения развязки. На текущий момент завершены проектные работы по всем шести этапам. Строительные работы по четвертому и пятому этапам выполняются в настоящее время.

Инженерные изыскания и подготовка проектной документации выполнены главным застройщиком Академического — АО СЗ "РСГ‑Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС").