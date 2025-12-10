Кремль прокомментировал возможность энергетического перемирия

Москва пока не обсуждала с Вашингтоном (и вообще ни с кем) заявление Владимира Зеленского о готовности к проведению президентских выборов, прозвучавшее накануне, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Обсудить ни с кем не успели. Заявление достаточно новое. Это то, о чем достаточно давно говорил президент Путин и то, о чем относительно недавно говорил президент Трамп. Посмотрим, как будут развиваться события", - отметил Песков.

Накануне Зеленский сообщил, что Украина может подготовиться к проведению президентских выборов в срок 60-90 дней, также для этого может быть изменено избирательное законодательство.

Также Песков прокомментировал слова Зеленского о возможности установления энергетического перемирия. По словам представителя Кремля, "Россия работает над миром, а не перемирием на Украине": "Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир <...> является абсолютным приоритетом".