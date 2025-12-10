"ЭнергосбыТ Плюс" и НСПК запустили акцию с кешбэком при оплате счетов через СБП

С 1 декабря 2025 года по 31 марта 2026 года по московскому времени клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" могут получить кешбэк 3% при оплате счетов через Систему быстрых платежей (СБП). Акция проводится "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с Национальной системой платежных карт.

Кешбэк начисляется за первые пять оплат, совершённых через СБП в мобильном приложении "ЭнергосбыТ+", или в личном кабинете.

Участвовать могут клиенты, которые не пользовались СБП в течение четырёх месяцев до старта акции.

Важное условие: необходимо один раз зарегистрироваться в программе лояльности на портале vamprivet.ru. С СБП оплачивать счета быстрее, удобнее и без комиссии, а также можно получить дополнительную выгоду в виде кешбэка — частичного возврата денежных средств. Информацию об организаторе и правилах акции можно посмотреть на vamprivet.ru. Кешбэк . Имеются ограничения.