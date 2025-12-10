Самозанятым таксистам предложили дать субсидии на покупку локализованных машин

Требования, предъявляемые самозанятым таксистам законом о локализации такси, являются невыполнимыми, их нужно полностью отменять, иначе отрасль переживет коллапс уже в ближайшем будущем. До 500 тыс. таксистов могут уйти их отрасли, а стоимость поездок неминуемо возрастет на 25-50%, считают в независимом профсоюзе "Новы й труд".

"Самозанятые таксисты характерны именно для регионов – до 80% участников рынка. И до 80% самозанятых работают на собственных автомобилях. В Москве, Петербурге рынок имеет другую структуру", - рассказал член центрального совета профсоюза Денис Зоммер на круглом столе по теме локализации такси в Госдуме. Он добавил, что в профсоюз поступают сотни обращений из всех регионов от таксистов.

По мнению профсоюза, обещанные поправки в закон о локализации (квота для самозанятых таксистов на своих машинах, которые разрешат не менять на произведенные в РФ) лишь частично решают проблему. "Мы предлагаем исключить вообще самозанятых на собственных машинах из-под действия закона о локализации. А также обеспечить субсидиями и льготами тех таксистов, которые добровольно переходят на локализованные автомобили", - отметил представитель профсоюза.