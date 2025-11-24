Правительство поддержит исключения для таксистов-частников в законе о локализации такси

Правительство России даст положительный отзыв на законопроект с поправками в уже принятый закон о локализации такси (хотя тот еще даже не вступил в силу), передает РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Законопроект, внесенный в Госдуму группой депутатов (в том числе от "Единой России", поддержавшей закон о локализации), предусматривает квоты-исключения для таксистов-частников. Они смогут использовать личные нелокализованные автомобили. Есть ограничения: личная машина, не соответствующая требованиям локализации, должна находиться в собственности у владельца более полугода и использоваться без передачи третьим лицам. Квоты будут действовать до 2033 года.

Предполагается, что квота составит не менее 25% от общего числа автомобилей, зарегистрированных в региональном реестре такси. Квота может быть больше – ее будет устанавливать правительство. Предполагается, что ее может хватить для охвата всех таксистов-частников.

По данным самого же правительства, сейчас большая доля таксистов – это самозанятые, и основная их часть использует личные автомобили. Согласно опросам, менять машины под требования закона о локализации они не собираются.