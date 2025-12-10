В Улан-Удэ горит торговый центр

В столице Бурятии горит торговый центр "Баянгол" на улице Терешковой. Густой дым идет из окон верхних этажей здания в центре Улан-Удэ. По данным МЧС, из торгового центра самостоятельно эвакуировались 50 человек, пятеро из них обратились за медицинской помощью. Остались ли внутри люди – неизвестно.

Местные СМИ и паблики со ссылкой на очевидцев, находившихся внутри здания, сообщают, что пожару предшествовал хлопок, а очаг возгорания находился на втором этаже, но по вентиляции пламя распространилось наверх.

Также сообщается, что сейчас в квартале рядом с торговым центром отключены светофоры, из-за чего образовались пробки.