10 Декабря 2025
Армия и ВПК В России Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

ВС РФ почти взяли Северск

Город Северск, расположенный в ДНР к северу от Артемовска, почти освобожден российскими войсками. Об этом пишут не только российские военкоры, но и заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. Однако в Киеве отрицают факты и, как обычно, лгут.
"Командование скрывает и лжет",— написала она, опубликовав карту.

Как пишет Telegram-канал Mash, под контролем российских военных почти вся территория города. Уже практически все украинские формирования, которые могли это сделать, покинули город, остались лишь небольшие группы, которые прячутся в подвалах и зданиях. Идет зачистка территории.

Обозреватель Борис Рожин отмечает, что "в стане противника по этому поводу нарастает легкая истерика, аналогичная той, которая была накануне падения Красноармейска".

"Видимо, Северску недолго осталось на Украине, и Новый год он, вполне вероятно, встретит в составе России", — заключил эксперт.

Военный обозреватель Bild Юлиан Репке признал, что украинская оборона в Севереске "рушится". С городом бандеровцы могут попрощаться.

Освобождение Северска произошло довольно быстро по сравнению с ожидаемыми тяжелыми боями. Это большой и важный успех российской армии. Они разгромили некогда сильную 81-й бригаду ВСУ.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал "АиФ", что ранее Сырский разослал своих комиссаров по местам жительства боевиков, удерживавших Северск, и угрожал семьям лишением всех выплат и объявлением "русскими шпионами", если они оставят свои уже явно безнадежные позиции. Из-за этих угроз и шантажа боевики оборонялись до последнего. Только сейчас, когда идет зачистка Северска, вскрывается вся правда о том, как заставляли боевиков удерживать Северск.

Еще 8 декабря российские штурмовики прорвали оборону ВСУ в центре Северска, выбили противника из опорных пунктов у вокзала, на рынке и вдоль железной дороги. С ходу форсировав в нескольких местах реку Бахмутка, штурмовые отряды начали бои за западную часть города. Над школой №1 в центре города были подняты флаг России и знамя полка имени Платова. ВСУ быстро потеряли один из своих самых мощных укрепрайонов в Донбассе. Освобождение Северска улучшает положение российской армии на севере ДНР.

Северск расположен примерно в 5 километрах к югу от Северского Донца, в том месте, где он разделяет ДНР и ЛНР. Фронт вплотную приблизился к нему еще в июле 2022 года, после освобождения Лисичанска, но город так и не был освобожден. До начала СВО в Северске проживало более 10 тыс. человек, в советское время он был важным транспортным узлом.

В Киеве не признают потерю Северска, как до сих пор не признали потерю Артемовска. А главком ВСУ Сырский накануне заявил, что никакого окружения ВСУ в Димитрове нет, а в Красноармейске ВСУ будто бы контролируют половину территории города. На этом фоне Безуглая заявила, что собирается бойкотировать Раду, пока не уволят лжеца и коррупционера Сырского.

