19 Ноября 2025
Армия и ВПК В России Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

ВС РФ начали бои за Северск

ВС РФ начали бои за Северск, расположенный на северо-западе ДНР. Об этом пишут многие военкоры.
17 ноября Минобороны РФ сообщило, что взята Платоновка к северо-западу от Северска и это позволяет подразделениям ВС РФ полностью контролировать дорогу Северск — Красный Лиман, что лишает ВСУ важного логистического маршрута и ухудшает их положение в городе.

Теперь бои идут в самом Северске. Российские бойцы закрепляются в частном секторе, пишет военкор Юрий Котенок. Бандеровцы годами готовили город к обороне, но вряд ли смогут его удерживать очень долго. Сам город расположен в низине. К тому же у боевиков уже низкая мотивация.

"Наши штурмовые группы уже не остановить — вышли к высотной застройке. Начнут обходить вдоль ж/д, и тогда у противника вариантов немного — погибнуть в застройке под завалами или побежать из высоток. Судя по динамике в Покровске (Красноармейске), большинство выбирает второй вариант", — написал Котенок.

Он также отмечает, что у командования ВСУ может быть надежда пытаться удержать рубеж по реке Бахмутка с опорой на высоты западнее города, но наши военные движутся к этим высотами со стороны Платоновки. А существенного подкрепления Киев перебросить не может, так как основные и наиболее боеспособные резервы переброшены под Доброполье, Красноармейск и Купянск, где несут большие потери. Поэтому на горизонте замаячило освобождение Северска и окружение Красного Лимана.

Блогер Юрий Подоляка пишет, что, судя по кадрам объективного контроля, штурм Северска был начат сразу с трех сторон — севера, востока и юга. Продвижению наших войск способствует заход других частей в тыл гарнизону ВСУ через Платоновку.

На прошлой неделе стало известно, что российские войска заняли лесополосу у Северска и это дожно помочь при наступлении на Северск. Об этом сообщал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. О продвижении в направлении Северска говорил и глава ДНР Денис Пушилин.

Украинскский Telegram-канал "Легитимный" пишет, что группировка ВСУ в Северске "на грани котла". Боевики запрашивали право на выход, но, как обычно, получили приказ удерживать город любой ценой. Пока еще есть возможность выйти через Резниковку, расположенную западнее, но скоро и эта возможность может закрыться.

Северск расположен примерно в 5 километрах к югу от Северского Донца, в том месте, где он разделяет ДНР и ЛНР. Город так и не был освобожден российской армией, хотя фронт вплотную приблизился к нему еще в июле 2022 года, после освобождения Лисичанска. Между этими городами менее 20 километров, но они не преодолены и за три года. Город расположен в низине, поэтому до 1973 года имел название - Яма. До начала СВО в Северске проживало более 10 тыс. человек, в советское время он был важным транспортным узлом. Взятие Северска значительно приблизило бы и освобождение Красного Лимана, на который российская армия тоже наступает.

