В одном из поселков Челябинской области ситуация с водой признана критической

Властями Южного Урала вода в поселке Джабык Карталинского района признана проблемной. Об этом сообщили в региональном отделении "Народного фронта".

По словам представителей общественного движения, в поселке уже более двух лет отсутствует качественная питьевая вода. Для решения этой проблемы "Народный фронт" обратился в прокуратуру Челябинской области. После этого на всех ранее неработающих колонках появились временные конструкции, позволяющие качать воду, однако ее качество остается сомнительным. По словам местных жителей, вода дает осадок, мутнеет и желтеет через несколько часов после набора.

В октябре 2025 года Роспотребнадзор взял пробы из основной скважины и выявил превышение радона (радиоактивного природного газа). После публикаций "Народного фронта" специалисты ведомства провели дополнительную экспертизу уже на всех пяти колонках – выезжая на место совместно со следственным комитетом и прокуратурой. В настоящий момент проверки продолжаются.

Администрация Карталинского района признает наличие проблемы, однако на вопросы о ремонте водопровода, подвозе воды и других мерах отвечает, что для решения проблемы отсутствует финансирование. Именно поэтому "Народный фронт" повторно обратился в прокуратуру с просьбой обязать районные власти обеспечить безопасное и бесперебойное водоснабжение. Ранее эта ситуация была озвучена на прямой линии с Владимиром Путиным.