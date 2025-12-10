Андрей Трубецкой: Сургутский район снова в лидерах национального рейтинга прозрачности закупок

Сургутский район вновь стал лидером национального рейтинга прозрачности закупок. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале.

Муниципалитет в очередной раз подтвердил статус одного из самых открытых и эффективных в стране.

"По итогам Национального рейтинга прозрачности закупок за период с июля 2024 по июнь 2025 года Сургутский район получил высшую оценку – "Гарантированная прозрачность", набрав 5922 балла. Этот результат позволил Сургутскому району обойти такие крупные города, как Челябинск, Екатеринбург и Сочи", - отметил Андрей Трубецкой.

Напомним, Сургутский район участвует в рейтинге уже седьмой раз, в четвертый раз становится лидером.

В 2024 году был достигнут рекордный объем закупок почти на 9 млрд рублей – самая значительная сумма за всю историю района. Ключевую роль в этом сыграли внедренные цифровые решения. С 2017 года успешно функционирует "Электронный магазин Сургутского района" для малых закупок, а с 2018 года все этапы – от планирования до исполнения контрактов – полностью переведены в электронный формат с помощью системы "Госзаказ".

"Развитая контрактная система – это не только инструмент эффективного расходования бюджета, но и важный фактор социально-экономического развития. Она способствует созданию современной инфраструктуры, привлекает местных поставщиков и повышает качество услуг для жителей", - отметил Андрей Трубецкой.