Следком: пермский подросток, убивший бабушку и дядю, был под воздействием наркотиков

В Перми 16-летний подросток предстанет перед судом по обвинению в убийстве бабушки и дяди, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Пермскому краю.

Следствие установило, что 12 мая 2025 года обвиняемый, находясь дома в состоянии наркотического опьянения, умышленно убил двух своих родственников, руководствуясь личной неприязнью. Взяв нож, он нанес несколько ударов по телу 65-летней бабушки и 42-летнего дяди. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "а, д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью). На период следствия в отношении несовершеннолетнего обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствие завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.