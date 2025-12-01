Эксперимент по упрощенному поступлению в колледжи и техникумы расширят и продлят до 2029 года

Комитет Госдумы по просвещению одобрил законопроект, продлевающий эксперимент по упрощению поступления в колледжи и техникумы до 2029 года и расширяющий число регионов-участников.

Если в 2025 году в эксперименте участвовали три региона: Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область, - то, согласно проекту, к ним добавят еще пять: Татарстан, Ростовскую, Тверскую, Тюменскую и Московскую области.

Напомним, эксперимент состоит в упрощении получения аттестата после 9 класса. Вместо четырех ОГЭ школьник может сдать только два - русский язык и математику. А вот для перехода в 10 класс нужно сдать четыре ОГЭ. Многие эксперты считают, что власти намеренно пытаются отвадить подростков от перехода в старшие классы и направить в колледжи, чтобы там они получали рабочие и другие специальности.

Законопроект может быть рассмотрен и принят в первом чтении уже завтра, 2 декабря. В этом году данным правом в регионах-участниках воспользовались 26% выпускников 9 классов.