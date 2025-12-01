В Екатеринбурге появится еще четыре платные парковки

С 1 января 2026 года в Екатеринбурге появится четыре дополнительных платных парковочных пространства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Первая расположится по улице Бориса Ельцина - от Боевых Дружин до Челюскинцев, вторая на улице Маршала Жукова - от Антона Валека до Боевых Дружин, третья - по улице Гоголя - от Куйбышева до Малышева и четвертая - на улице Фурманова - от Московской до Чапаева.

Напомним, что с 08.00 до 20.00 за парковку взымается плата - 50 рублей в час. Оплатить стояночное место можно:

через паркомат (инструкция, только безналичный расчет);

через СМС на номер "3116" (инструкция);

на сайте "Парковочное пространство Екатеринбурга";

наличными в пунктах "Фрисби" (их локации нанесены на карту);

в приложении или терминале/банкомате Сбербанка;

в мобильном приложении "Горпарковки".

Напомним, что 17 ноября в Екатеринбурге стартовала "воспитательная" эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД. Особое внимание уделяется автовладельцам, припарковавшим транспорт под знаками "Стоянка запрещена".