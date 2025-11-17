В Екатеринбурге началась эвакуация неправильно припаркованных автомобилей

В Екатеринбурге стартовала "воспитательная" эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Начать решили с нарушителей в Академическом районе. Особое внимание уделяется автовладельцам, припарковавшим транспорт под знаками "Стоянка запрещена".

Пока известно о работе только в одном районе. Будет ли сегодня проводиться "воспитательная" эвакуация в других - не сообщается. Известно лишь то, что делаться это будет регулярно с целью приучить водителей оставлять свой автомобиль в указанных местах и не мешать своим транспортом уборке общественных пространств.