СМИ: Международный фестиваль молодежи с участием Путина может пройти в Екатеринбурге

Екатеринбург является одним из потенциальных городов-претендентов на проведение Международного фестиваля молодежи-2026. Предполагается, что в таком случае уральскую столицу может посетить президент России Владимир Путин.

Как передает ЕАН со ссылкой на источник в Росмолодежи, о готовности Екатеринбурга принять фестиваль сказал сам глава ведомства Григорий Гуров во время его последнего визита в город. По его словам, предварительный осмотр показал, что столица Урала соответствует установленным требованиям для проведения мероприятия. Сам же фестиваль, предварительно, должен пройти 11-16 сентября. Есть вероятность, что для этого даже могут перенести начало учебного года для студентов.

На фестиваль ждут порядка 5 тыс. российских и 5 тыс. зарубежных участников из 190 стран. Помимо них, будет задействовано около 2 тыс. волонтеров и 2 тыс. организаторов, артистов, техперсонала и силовиков.

Помимо Екатеринбурга в списке претендентов также Казань, Красноярск и Нижний Новгород. Каждый из городов посетят представители дирекции фестиваля, после чего результаты поездок передадут первому замруководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко, который уже и примет окончательное решение.

Напомним, что Международный фестиваль молодежи проводится каждые два года. Последний - в 2024 году прошел в Сочи и собрал 10 тыс. участников.