НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России

НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России в ответ на гибридные атаки, заявил председатель военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне газете Financial Times.

По словам адмирала, "превентивный удар" можно считать "оборонительным действием". При этом он отметил, что есть юридические вопросы, связанные с возможностью пойти на такие меры, пишет РИА Новости.

В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы минобороны Германии Бориса Писториуса о возможности войны между Россией и НАТО до 2029 года. "Подобная милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц", - сказал Песков.