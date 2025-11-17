Песков прокомментировал слова Писториуса о возможности войны между Россией и НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы минобороны Германии Бориса Писториуса о возможности войны между Россией и НАТО до 2029 года.
"Подобная милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц", - сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Писториус допустил, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией. По его мнению, вооруженный конфликт может произойти в 2029 году, при этом некоторые военные эксперты считают, что это возможно уже в 2028-м.