Песков прокомментировал слова Писториуса о возможности войны между Россией и НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы минобороны Германии Бориса Писториуса о возможности войны между Россией и НАТО до 2029 года.

"Подобная милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц", - сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Писториус допустил, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией. По его мнению, вооруженный конфликт может произойти в 2029 году, при этом некоторые военные эксперты считают, что это возможно уже в 2028-м.